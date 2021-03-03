03.03.2021, 20:35
При нападении мужчины с ножом в Швеции пострадали восемь человек. Подозревают теракт(12)
Foto: Scanpix/TT News Agency
В городе Ветланда на юге Швеции в результате нападения молодого мужчины с ножом пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба шведской полиции.
Инцидент произошел в центре Ветланды около 15:00 по местному времени (16:00 по эст.), о нападении сообщили жители города по телефону.
В полиции сообщили, что 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.
Прибывшая на место преступления полиция открыла огонь по нападавшему, он был нейтрализован и доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Характер его ранений не раскрывается.
Преступление расследуется как теракт.