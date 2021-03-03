ГРАФИКИ И ТАБЛИЦЫ | Смотрите, как продвигается вакцинация в Эстонии

В возрастной категории 80+ вакцинировано по состоянию на 2 марта 23,7%.

Во всех группах риска вакцинацией охвачено 11,3%.

Ход вакцинации среди жителей (верхняя строчка) и работников (нижняя строчка) домов по уходу (01.03).

Среди полицейских и спасателей прививка сделана 3098 людям. Желающих здесь 5558, то есть охват первой дозой составляет 55,7%

Вакцинация работников сферы образования (в целом и по уездам).

Вакцинация работников сферы здравоохранения (построчно - врачи, семейные врачи, медсестры и акушерки): первый столбик - численность, второй - получившие вакцину, третий - процент охвата.