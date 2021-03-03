03.03.2021, 20:26
ГРАФИКИ И ТАБЛИЦЫ | Смотрите, как продвигается вакцинация в Эстонии(4)
Argo Ingver
По данным Министерства социальных дел, к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины получили 85,3% жителей социальных домов, 68% работников сферы образования и 77,4% врачей.
В возрастной категории 80+ вакцинировано по состоянию на 2 марта 23,7%.
Во всех группах риска вакцинацией охвачено 11,3%.
Ход вакцинации среди жителей (верхняя строчка) и работников (нижняя строчка) домов по уходу (01.03).
Среди полицейских и спасателей прививка сделана 3098 людям. Желающих здесь 5558, то есть охват первой дозой составляет 55,7%
Вакцинация работников сферы образования (в целом и по уездам).
Вакцинация работников сферы здравоохранения (построчно - врачи, семейные врачи, медсестры и акушерки): первый столбик - численность, второй - получившие вакцину, третий - процент охвата.