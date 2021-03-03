Керсти Кальюлайд: пропаганда вакцины "Спутник V" — это коммуникационная ловушка

"Эстонское правительство придерживается позиции, что если "Спутник V" или [произведенной в Китае вакцине] Sinovac зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям", — сказала Керсти Кальюлайд на пресс-конференции в Вильнюсе, где она находится с рабочим визитом.

"В марте AstraZeneca поставляет в Европу примерно 900 000 доз вакцины, что в два раза меньше, чем было обещано раньше, и мы очень разочарованы. Но эта поставка такая же, сколько за весь этот период было произведено вакцины "Спутник" — сейчас этой вакцины в Европу продано больше, чем произведено. Мы не знаем, как эти поставки реализуются, но обсуждать сейчас то, что где-то есть какое-то решение, которое мы не используем, — это неправильный путь, такого решения в действительности нет,"— говорит президент Эстонии.