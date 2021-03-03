ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Может ли антимасочник обратиться в суд на охрану ТЦ из-за требования надеть маску?

"В том случае, если молодой человек считает, что действиями охранников ему был нанесен вред, то он может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании недоговорного вреда. И при соблюдении требований к оформлению документа, такой иск будет принят в производство. Более эффективным в данном случае будет обращение с заявлением в полицию, с тем чтобы получить оценку правомерности действий работников охранной фирмы со стороны правоохранительных органов.

В рамках уголовного производства так же может быть заявлен иск о взыскании компенсации за причиненный материальный и моральный вред. Обращение в суд или в полицию для защиты своего нарушенного или мнимо нарушенного права не может усилить степень ответственности, например за отсутствие маски.

Что касается перспектив разбирательства, то на видео, распространенном в сети не запечатлено начало конфликта, поэтому сложно давать квалификацию действиям обеих сторон. Применение физического воздействия со стороны охранников может быть рассмотрено как крайняя мера к правонарушителю.

При решении вопроса о правомерности их действий, на мой взгляд, ключевыми обстоятельствами будут выступать: проявлял ли молодой человек в их отношении физическую агрессию и сделали ли они предупреждение о возможности применения непосредственного принуждения, если человек не подчинится распоряжениям и не покинет здание торгового центра".

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