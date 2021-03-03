Фигуристка сборной России получила 10-летнее наказание

Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила 10-летний срок дисквалификации Сотсковой. Она отсчитывается с 6 апреля 2020 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Подделка документов

Впервые информация о длительной дисквалификации Сотсковой появилась в сентябре прошлого года, но никто из официальных лиц тогда не спешил комментировать эту ситуацию.

Чтобы получить 10-летнюю дисквалификацию, надо очень сильно постараться. Обычно за первый допинг-проступок дают 2 или 4 года дисклафа. Длительный срок наказания Сотсковой связан с нарушением сразу нескольких антидопинговых правил.

Фигуристка пропустила три допинг-теста. В одной из ее проб был обнаружен запрещенный фуросемид. В качестве оправдания Сотскова предоставила справку, что лекарство с фуросемидом ей прописал врач. Однако у клиники, выдавшей справку, не оказалось необходимой лицензии. По этой причине Сотскову обвинили в подделке документов.

Неудачный брак с музыкантом

Беда, как говорят, не приходит одна. Летом прошлого года, когда в отношении фигуристки полным ходом шло допинг-расследование, Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры. Осенью она вышла замуж за музыкального продюссера. Однако брак 20-летней фигуристки с молодым композитором получился неудачным. Уже в январе российские СМИ сообщили о расставании пары.

Сотскова выигрывала международные турниры в Эстонии, Финляндии, Словакии. На Олимпиаде-2018 она была третьим номером российской команды после Алины Загитовой и Евгении Медведевой - Сотскова заняла в Пхенчхане 8-е место. На чемпионатах Европы уроженка Московской области два года подряд (2017, 2018) становилась четвертой. Своих главных успехов в спортивной карьере Сотскова добилась, тренируясь под руководством Елены Буяновой (Водорезовой).