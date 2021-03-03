Предприятие возобновляемой энергии Enefit Green построит парк ветряков в Пуртсе

Enefit Green установит на ветряке Пуртсе пять ветряков, которые начнут производить электроэнергию в 2023 году. Общая мощность ветряков составит около 20 мегаватт, а ветропарк будет производить в год около 40 гигаватт-часов электроэнергии. Этого объема электроэнергии достаточно для покрытия, например, годовой потребности в электроэнергии Хийумаа или волости Люганузе, где ветропарк расположен.

Точная мощность ветропарка, объем производимой электроэнергии и стоимость ветропарка будут определены после проведения тендера.

Руководитель Enefit Green Ааво Кярмас сказал, что стратегической целью предприятия является наращивание производства возобновляемой энергии, поэтому приобретение Raunistal хорошо вписывается в планы Enefit Green. ”Enefit Green — ориентированный на рост крупнейший производитель ветряной энергии в странах Балтии, и мы постоянно ищем возможности производить и предлагать клиентам более экологически чистую ветряную энергию. В качестве следующего шага мы объявим тендер на закупку ветряков и продолжим строительство ветропарка в конце этого года”, — пояснил Кярмас.

Прежний владелец Raunistal Райво Пихлак сказал, что его компания была заинтересована в продаже проекта развития ветропарка, и он рад, что удалось достичь соглашения о сделке именно с Enefit Green. ”Я желаю Enefit Green успехов в развитии ветряной энергетики, это впечатляющее предприятие, и приятно видеть, что моя многолетняя работа теперь действительно превращается в ветропарк, производство которого покрывает все потребности в электроэнергии волости Люганузе”, — сказал Пихлак.

Enefit Green реализует проекты в области возобновляемой энергии на всех домашних рынках — в Финляндии, странах Балтии и Польше, где компания постепенно занимается развитием.