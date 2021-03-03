Таллинн будет раздавать защитные маски многодетным семьям и родителям-одиночкам

Мэр Таллинна Михаил Кылварт признал, что на сегодняшний день коронавирусная инфекция коснулась всех слоев населения.

”В первую очередь мы намерены снабдить масками самых уязвимых с экономической точки зрения горожан. Если в конце прошлого года мы распределяли многоразовые тканевые маски среди учеников 7-9 классов и гимназистов, а медицинские маски — среди малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров, то теперь медицинские маски будут выдаваться семьям с тремя и более детьми, малообеспеченным родителям, воспитывающим детей в одиночку, и жильцам многоквартирных домов, где наблюдается высокий уровень инфицирования, — сказал Кылварт. — Мы сможем обуздать быстрое распространение вируса только лишь в случае, если будем соблюдать все требования и рекомендации, защищая тем самым себя, своих близких и сограждан”.

Многодетным семьям будет выдано две пачки, малообеспеченным родителям-одиночкам — одна пачка масок (в пачке 50 штук). К распределению масок на следующей неделе приступят районные управы.

На следующей неделе город запускает нацеленную на предотвращение распространения коронавирусной инфекции информационную кампанию в тех многоквартирных домах, где наблюдается высокий уровень инфицирования (насчитывается по меньшей мере пять случаев заболевания). Жильцам таких домов будет выдано по одной пачке масок (в пачке 10 штук) на квартиру — маски разложат по почтовым ящикам.

На этой неделе сотрудники Муниципальной полиции проводят в общественном транспорте рейды, в ходе которых следят за использованием масок среди пассажиров и выдают маски тем, у кого они отсутствуют. Накануне Муниципальная полиция проверила использование масок в 361 единице общественного транспорта. Среди пассажиров были распределены 408 масок. Инспекторам были выданы тысячи масок, предназначенных для распределения среди пассажиров, однако в ходе акции потребовалась лишь небольшая их часть. Муниципальная полиция до пятницы будет следить за использованием масок и при необходимости выдавать их.

В апреле город начнет выдавать медицинские маски и живущим в одиночку пенсионерам.