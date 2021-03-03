ПОДКАСТ | Некоторым вместо масок нужно раздавать шапочки из фольги

"Я был в спортивном зале днем — часов в 12. Он был полон. На всех тренажерах занимались, почти все беговые дорожки заняты. И это днем, вечером еще больше людей. Смотря на это, понимаешь, что люди дико устали от ограничений и не боятся коронавируса. Хотя жить своей жизнью. Как при таких настроениях закрывать все — я не знаю. Это вызовет уйму негодования. Если уже сейчас надеть маску в магазине — для кого-то глобальная проблема. Я не знаю, как так получилось, что маска стала нарушать свободу и посягать на личное достоинство человека. Но такие мнения в обществе, конечно, нужно учитывать. Правительство это и делает", — считает Виталий Бесчастный.