ФОТО | В Языковой департамент пожаловались на маардуские городские инфоплакаты по коронавирусу

В Языковой департамент поступила жалоба, согласно которой, в общественных местах города развешана реклама по профилактике COVID-19 с ошибкой в написании на эстонском языке: "Kanna mask õigesti!" (правильно — Kanna maski õigesti!).

Также в жалобе указано, что на плакате присутствуют два предложения на русском языке, которые не переведены на эстонский.

Департамент обращает внимание, что в соответствии с Частью 1 Статьи 16 Закона о языке, размещенные в общественных местах указатели, вывески, название предприятия и наружная реклама, в том числе наружная реклама, установленная с целью политической агитации, а также извещения юридического лица, должны быть на эстонском языке.

Также департамент обращает внимание на третью часть четвертой статьи, которая гласит: "В прочих адресованных общественности текстах, к которым не применяется требование официального использовании языка, в том числе при использовании эстонского языка в средствах массовой информации, соблюдаются добрые (так в официальном переводе закона - прим. RusDelfi) традиции использования языка".

"В соответствии с доброй традицией использования языка, тексты, адресованные общественности, должны быть написаны без ошибок и однозначно понятными", — обращает внимание Архипова Томуск, который просит исправить ошибки и добавить перевод в городские инфоплакаты.

На исправление ошибок и внесения перевода в плакаты Томуск дал Маарду две недели.

Комментарий руководителя пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацубы

"К сожалению, многие жители Маарду игнорируют требование о ношении масок и отрицательно относятся к идее их ношения как таковой. Трудности возникают также и с соблюдением требования самоизоляции в случае болезни или положительного теста. С еще большим сожалением следует признать, что трудности с масками и самоизоляцией возникают по большей части у русскоговорящих маардусцев.