ВИДЕО | В течение марта и апреля мы будем в очень тяжелой ситуации. Что сказали Кылварт и Донченко о коронавирусе в Таллинне

Михаил Кылварт: Добрый день. На мой взгляд сегодня мы должны признать, что ситуация не просто критическая, а близится к катастрофической. Динамика дает нам четко понять, что впереди в ближайшие недели, а может и дольше нас ждет только ухудшение. Мы не можем говорить о том, что ситуация стабилизируется в ближайшие две недели. Мы уже сейчас видим, к чему мы двигаемся. На мой взгляд это понимание должно отражаться в принимаемых решениях. Мы можем и дальше принимать дополнительные ограничения и надеяться на то, что каким-то чудом ситуация будет выправляться, но приведет это к тому, что ситуация будет принимать решения, а не мы.

Очень надеемся на вакцинацию, которая идет достаточно успешно. Всё зависит от того, как быстро мы получим дозы вакцины. Некоторые отклонения от здоровья могут присутствовать, ведь организм начинает вырабатывать антитела. Стоит просто подождать день-два.

Понятно, что мы все очень устали, но нужно запастись терпением. Хочется всех похвалить, что несмотря на усталость, большинство граждан подходит ответственно. Мы должны продумать свою деятельность и вычеркнуть из нее все встречи, которые не имеют необходимости.

Продолжается большой рост госпитализаций. Каждый день госпитализируются по 50-60 человек. Наша больничная сеть находится на грани своих возможностей. Объем количества больных влияет и на количество услуг.

В домах по уходу свою положительную роль сыграла вакцинация. К тому же там люди законопослушные. Больше всего вспышек зарегистрировано в школах и на предприятиях. Традиционно у нас впереди случаи, завезенные из России, Финляндии и Швеции. 13 случаев завезены из Танзании.

Ирина Донченко: В Эстонии сейчас одна из самых высокий заболеваемостей в Европе. После Чехии мы находимся на втором месте. Для ограничения заболеваемости необходимы дополнительные ограничительные меры, которые были приняты правительством вчера. Рост заболеваемости мы имеем по всем уездам. Коэффициент заболеваемости R превышает наши прогнозы. Он достигает 1,25 — 1,3. Говорить о снижении заболеваемости не приходится. В течение марта и апреля мы будем в очень тяжелой ситуации.

Если мы не придем к решению, что ситуацию может изменить локдаун, то через некоторое время он случится сам по себе, потому что люди будут болеть или на самоизоляции. Медицинская сфера дает понять, что ресурсы заканчиваются. Плановая медицина в обычном объеме уже невозможна. Мне кажется, что это достаточно очевидно. Принимать решения нужно хоть на какую-то перспективу, а не опираться на вчерашнюю статистику. В то же время, если мы понимаем, что локдаун неизбежен, нужно понимать, как людей в этой ситуации поддержать.

Нужно помогать и предпринимательству и конкретным группам: семьям с детьми, нуждающимся. Под удар попали практически все, но некоторые особенно. Людей нужно поддержать уже сейчас. Люди нуждаются в позитивном сигнале, что государство понимает сложность ситуации и готово помогать. Естественно возникает вопрос, откуда взять средства. Я был всегда против того, чтобы брать кредиты, но в кризисные моменты нужно принимать и такие решения. Если нужно увеличить кредитную нагрузку, значит, это нужно делать. Если ситуация сложная, давайте примем радикальные решения.

Это моя позиция по данному вопросу, и мне кажется, такие ожидания в обществе более чем распространены.

В Таллинне меры предпринимаются с конца августа. Это и меры профилактики, и социального порядка. Для нас это процесс, который разделяется на различные этапы. Одним из этапов было раздача масок (раздали примерно миллион). Мы возобновляем эту процедуру — немного другими способами, другим методом, но в больших объемах. Направление, которое мы выбрали — это определенные социальные группы. Если в прошлый раз упор был сделан на малообеспеченные семьи и одиноких пенсионеров, то сейчас мы выбрали многодетные семьи (3 и более детей) и родителей-одиночек.

Следующим этапом повторим раздачу масок пенсионером, но чуть позже, чтобы не создавать столпотворение у районных управ.

Муниципальная полиция в общественном транспорте проводит кампанию по информированию и раздаче масок. МуПо не может штрафовать за неношение маски, мы об этом неоднократно говорили. Хочу подчеркнуть, что людей в общественном транспорте без масок не много. И то количество масок, которое было роздано, тоже об этом свидетельствует. Есть и такие, кто не просто не надевает маску, но и отказывается ее брать. Но это единичные случаи. Эта кампания продолжится, пока мы не получим определенную обратную связь.

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