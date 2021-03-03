Футзал Балтии: прощай, «Витис»... привет, «Жальгирис»!

Главное событие минувших выходных, безусловно, произошло в Литве, где регулярный чемпионат де-факто завершён, и лишь «Витису», принимавшему участие в Лиге чемпионов, предстоит сыграть несколько перенесённых матчей. Впрочем, заканчивать регулярный чемпионат клуб из Каунаса будет уже под новым названием. В минувшую субботу чемпион Литвы вышел на матч против «Шауляя» уже с логотипом «Жальгириса» на груди. Отныне многократный победитель литовского первенства входит в систему прославленного клуба, что, безусловно, является большим шагом вперёд для всего футзала в странах Балтии. Ещё осенью президент «Витиса» Дарюс Гурскис отмечал тот факт, что клуб достиг своего потолка, и ему нужен качественный шаг вперёд, которым и является вступление в систему «Жальгириса». Учитывая амбициозность обеих сторон, уже не терпится услышать о задачах, которые будут поставлены перед каунасской командой в следующем розыгрыше как Лиги чемпионов. Так и Балтийской Футзальной Лиги. Ну а пока «Жальгирис» провёл первый в истории матч во внутреннем чемпионате и символично не оставил ни единого шанса «Шауляю» - 14:2. Для завершения регулярного сезона чемпионам Литвы осталось провести два выездных матча – с «Йонавос Викингаи» и «Випом».

В чемпионате Эстонии на минувшей неделе стало известно имя второго полуфиналиста. Как и ожидалось, «Нарва Юнайтед» дома одолела «Тарту Максимум» со счетом 5:0, что обеспечило ей второе место в турнирной таблице. В заключительном туре «Юнайтед» предстоит домашняя встреча с «Виимси Смсраха», который продолжает переписывать рекорды – крупная выездная победа над «Силламяэ Силмет» (14:3) позволила действующим чемпионам достигнуть отметки 100 забитых мячей за регулярный сезон. Снайперские навыки футболистов «Смсраха» действительно достойны похвалы – в среднем лидер чемпионата забивает больше восьми голов за матч. Победив «Нарву» в заключительном туре, «Виимси» сможет установить уникальное достижение – пройти регулярный чемпионат без потери очков. Впрочем, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, едва ли «Юнайтед» обеспечит сопернику легкую прогулку. Вполне вероятно, что этим двум командам предстоит встретиться между собой в плей-офф, и в контексте этого, их встреча в заключительном туре вызывает нешуточный интерес. Хороший ход перед стартом плей-офф набрали «Тарту Равенс» - на счету «воронов» четыре победы в четырёх матчах, и лишь одно поражение в последних семи играх («Равенс» ожидаемо уступили «Виимси»). Клуб из Тарту имеет отличные шансы на третье место в «регулярке» - отставая от «Космоса» на одно очко, они имеют матч в запасе. В заключительном туре им предстоит сразиться с «Максимум» в рамках тартусского дерби, а закончат регулярный отрезок «Равенс» матчем в Нарве против «Юнайтед».