ВИДЕО | Эстония на грани катастрофы, правительство готово ввести более жесткие ограничения. Умер 31-летний мужчина, получивший вакцину

"Сегодня поступила грустное известие из Ида-Таллиннской центральной больницы, где умер молодой 31-летний мужчина, сотрудник Спасательного департамента”, — сообщила Уусклюла и выразила близким умершего глубокие соболезнования. ”На настоящий момент у нас слишком мало данных, чтобы оценить, была ли вакцина и побочные эффекты связаны с нарушением здоровья, возникшим [у мужчины] позже, и смертью. Сейчас нам известно, что две недели назад, 17 февраля, после вакцинации вакциной AstraZeneca у мужчины поднялась температура и заболела голова. Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось”, — рассказала Уускюла. На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Сегодня, около 12 часов дня, он, к сожалению, скончался.