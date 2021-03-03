Аркадий Попов: вакцина не вызывает риска заболевания. Она не содержит ни частиц живого вируса, ни частиц убитого вируса

– Вакцинирование, если человек получил обе дозы, дает почти стопроцентную гарантию, что у вас не разовьется болезнь в тяжелой форме, — объяснил Попов. — В промежутке между двумя дозами, а также в течение некоторого периода после второй дозы (для Pfizer это неделя) человек может заразиться коронавирусом, как и те, которые не привиты. И на него распространяются те же нормы инфекционного контроля, что и для невакцинированных. У нас были случаи, когда человек получал первую дозу и после этого заболевал и оставался в изоляции или на карантине, и с этим, к сожалению, ничего не поделать, так как иммунитет развивается постепенно, и окончательно сформировавшимся его можно считать только после того, как сделаны обе дозы и прошло еще некоторое время.