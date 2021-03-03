Нарвское шоссе получит новое освещение

”Работы по замене освещения коснутся всей протяженности Нарвского шоссе в Ласнамяэ — от перекрестка с улицей Ору до пересечения с улицей Пярнамяэ теэ. После реконструкции отрезок дороги длиной в 7-километров получит более яркое современное освещение, что поможет в темное время суток сделать движение более комфортным и безопасным, а участников дорожного движения заметнее”, — сказал старейшина района Владимир Свет.

В ходе реконструкции на Нарвском шоссе 434 старых фонарных плафона заменят на энергоэффективные LED-светильники с долгим сроком службы. Вместо двухсот амортизированных железобетонных и деревянных опор уличного освещения установят новые металлические мачты, частично под новое освещение будут использованы уже имеющиеся современные фонарные столбы. Также в ходе строительных работ воздушные линии наружного освещения заменят на подземный кабель.

Во время ремонтных работ время от времени будет меняться организация движения, поэтому управа Ласнамяэ просит пешеходов и водителей внимательно следить за временными дорожными знаками. Завершить строительные работы на Нарвском шоссе планируется к июню 2021 года.

Работы выполняет фирма AS Elero по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, договорная стоимость работ составляет около 1 060 000 евро.