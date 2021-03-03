Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался после тяжелой болезни

Розанов начал работать комментатором в 1996 году на НТВ. Его репортажи сразу же полюбились любителям футбола и хоккея.

В последнее время Розанов практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году у него диагностировали рак.

В память о Юрии Розанове ближайшие матчи чемпионата России по футболу и Кубка Гагарина будут начинаться с минуты молчания.