За сутки в Эстонии выявлено 1467 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 813 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 603 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 178, в Тартумаа — 97, на Сааремаа — 72, в Ляэне-Вирумаа — 62, в Пярнумаа — 46, в Вильяндимаа — 39 и в Ляэнемаа — 30 новых положительных тестов. В Вырумаа прибавилось 21, в Рапламаа — 19, в Ярвамаа — 17, на Хийумаа и в Йыгевамаа — по 14, в Пылвамаа — 13 и в Валгамаа — 10 новых случаев заражения. У 22 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1121,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 16,5%.

По состоянию на утро 3 марта в больницах находится 555 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 48 пациентов, из которых на управляемом дыхании 25 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 74. Домой выписали 49 человек, 16 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло десять зараженных коронавирусом — 92-летний мужчина, 86-летняя женщина, 83-летний мужчина, 82-летний мужчина, 80-летняя женщина, 78-летняя женщина, 77-летняя женщина, 73-летний мужчина, 66-летний мужчина и 63-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 615 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 520 историй болезни COVID-19 с 3 455 пациентами.

По состоянию на 3 марта выздоровело 50 640 человек. Из них история болезни 35 042 человек (69,2%) завершена, у 15 598 человек (30,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 953 734 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 69 193 (7,3% от общего количества тестов).