"Черт возьми! Русские изобрели новый вид спорта". При чем тут Хабиб?

Регбол — командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Играют в него на баскетбольной площадке. Цель игры — поразить мячом кольцо команды соперника. В отличие от баскетбола, отсутствуют такие понятия, как дриблинг и штрафные броски. Разрешается жесткая силовая борьба. Регбол был зарегистрирован как самостоятельный вид спорта в 2003 году, но в Европе он не прижился.

После публикации видеоролика в социальных сетях на регбол обратили внимание в Европе и США. Отзывы выдержаны в восторженных тонах.

"Черт возьми! Русские изобрели новый вид спорта!" — резюмирует голландское издание Sportnieuws.

"Это возможно лишь в России. Вид баскетбола, который я только что для себя открыл", — отмечает в "Твиттере" JCV.

"НБА в 80-е годы", — написал в "Твиттере" HoopsHype. Позже последовало уточнение: "Этот спорт называется "Регбол". Вы будете шокированы, узнав, что он из России".

El Regball sólo podía surgir en Rusia. Variante del baloncesto que acabo de descubrir pic.twitter.com/480plsTXg9 — JCV (@jcv249) March 2, 2021

Один из самых известных поклонников регбола — чемпион ​​UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0).

"Боец из Дагестана включил его в свои тренировки. Регбол очень годится для физической подготовки. Хабиб остался непобеждённым за время выступления в UFC", — пишет испанский сайт Diario Sur.