Яак Ааб: для работников сланцевого сектора необходимо разработать систему компенсации зарплат

По словам Ааба, реорганизация сланцевого сектора не должна произойти за счёт благосостояния людей. Поэтому государство в течение последующих семи-восьми лет инвестирует в Ида-Вирумаа более миллиарда евро. ”Создание новых рабочих мест и обеспечение более высокой заработной платы в регионе, безусловно, является приоритетом для Центристской партии. Инвестиции в сланцевую промышленность в течение последних тридцати лет составили 1,5 миллиарда евро. В ближайшие годы в создание новых рабочих, развитие предпринимательства и улучшение жизненной среды следует вложить, как минимум, столько же. Необходимо разработать систему компенсаций разницы в зарплатах для тех, кто в результате реорганизации сланцевого сектора могут потерять в доходах”, — добавил Ааб.

Ааб отметил, что акцент необходимо сделать на реорганизации промышленности и развитии предпринимательства. ”Мы хотим, чтобы количество рабочих мест в Ида-Вирумаа увеличивалось. Годами для северо-востока искали верный способ решения проблемы, и ”зеленый” переход сможет дать необходимый импульс развитию региона”, — сказал Ааб.

Министр госуправления отметил, что, решение означает и новые технологии, в том числе по сокращению выбросов CO2 предприятиями сланцевого сектора, а также диверсификацию экономической структуры Ида-Вирумаа и развитие новых знаний и навыков. ”Сланцевый сектор чрезвычайно важен для Ида-Вирумаа и всей Эстонии, и уже сегодня мы должны оказывать поддержку со стороны государства как предприятиям, так и работникам этого сектора. Люди не должны терять в доходах в связи с реструктуризацией сектора”, — подчеркнул Ааб.