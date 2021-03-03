За год коронавируса резко увеличилось число трудовых споров: у предприятий просто нет денег, чтобы рассчитаться с работниками

Руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет сказал, что большая часть правовых споров последнего года обусловлена именно коронавирусом и изменившейся жизнью в целом: ”Например, наши юристы получали много вопросов о вакцинации и ношении маски. Многие желали потребовать от лица, причинившего ущерб их дому или автомобилю, уплату суммы собственной ответственности. Кроме того, существует довольно много проблем с некорректным расторжением договоров аренды арендаторами, что свидетельствует о возможной потере ими дохода”.

С марта прошлого года значительно выросло количество споров между работниками и работодателями, а прошлой весной количество трудовых споров увеличилось на целых 70%. Наиболее частые причины — невыплата заработной платы и недостаточные пособия по сокращению. ”Осенью трудовые споры немного улеглись, но в конце 2020, а также в начале нового года количество споров вновь увеличилось: это говорит о том, что для многих предприятий ситуация сейчас очень тяжелая. Трудовые отношения прекращают без выплаты пособий, потому что денег просто нет”, — сказал Кальвет.