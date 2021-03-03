За год коронавируса резко увеличилось число трудовых споров: у предприятий просто нет денег, чтобы рассчитаться с работниками(10)
Руководитель отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвет сказал, что большая часть правовых споров последнего года обусловлена именно коронавирусом и изменившейся жизнью в целом: ”Например, наши юристы получали много вопросов о вакцинации и ношении маски. Многие желали потребовать от лица, причинившего ущерб их дому или автомобилю, уплату суммы собственной ответственности. Кроме того, существует довольно много проблем с некорректным расторжением договоров аренды арендаторами, что свидетельствует о возможной потере ими дохода”.
С марта прошлого года значительно выросло количество споров между работниками и работодателями, а прошлой весной количество трудовых споров увеличилось на целых 70%. Наиболее частые причины — невыплата заработной платы и недостаточные пособия по сокращению. ”Осенью трудовые споры немного улеглись, но в конце 2020, а также в начале нового года количество споров вновь увеличилось: это говорит о том, что для многих предприятий ситуация сейчас очень тяжелая. Трудовые отношения прекращают без выплаты пособий, потому что денег просто нет”, — сказал Кальвет.
По численности за трудовыми спорами следуют потребительские споры по поводу отмененных поездок или мероприятий, в случае чего людям часто отказывают в возврате предоплаченных сумм. ”Вспоминается случай, когда из-за объявленного в стране чрезвычайного положения туроператор отменил семейное путешествие и отказался вернуть деньги. Хотя в качестве замены туроператор предлагал заказчику новую поездку в определенный период времени, семья этого не хотела. Семья обратилась в отдел страхования расходов на правовую помощь, и делом занялись юристы, которые подготовили для туроператора мотивированное требование с указанием юридических оснований. После непродолжительной переписки туроператор вернул все внесенные заказчиком платежи. Эта семья не понесла дополнительных расходов, потому что у них была страховка расходов на правовую помощь, и внесудебные процессуальные издержки были возмещены ERGO”, — рассказал Кальвет. Он добавил, что подобные правовые споры, начавшиеся с отмены поездок, актуальны и сейчас, поскольку страны очень часто — и при этом в последнюю минуту — меняют режим ограничений на въезд.
Кальвет приводит еще один случай, который хорошо иллюстрирует типичные для периода пандемии разногласия. ”Одна семья хотела отпраздновать день рождения ребенка в спортзале и внесла предоплату. После объявления чрезвычайного положения им сообщили, что день рождения можно перенести на более поздний срок, но аванс возвращен не будет. Тем не менее, владелец спортивного зала не смог найти подходящего нового времени, после чего клиент потребовал вернуть деньги. Владелец не согласился. Обратившись к юристу отдела страхования расходов на правовую помощь, семья составила формальное требование возврата средств. Менее чем через час после отправки письма предоплата была возвращена на счет клиента”, — отметил Кальвет.
В прошлом году в отделе страхования расходов на правовую помощь ERGO было зарегистрировано около 400 правовых споров. По телефону юристы давали консультации более 4000 раз, то есть в течение года этот страховой продукт использует каждый второй клиент.
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