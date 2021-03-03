В 2020 году средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла до 1448 евро в месяц

В последний раз годовой рост зарплаты был таким скромным десять лет назад — начиная с 2011 года средняя брутто-зарплата увеличивалась в среднем на 5% в год, в некоторые годы рост составлял 7%.

Самой высокой средняя брутто-зарплата была в 2020 году в Харьюмаа (1588 евро) и Тартумаа (1447 евро), а самой низкой в Хийумааском (1063 евро) и Валгаском уездах (1106 евро), при этом в Харьюском уезде рост зарплат был обусловлен повышением окладов работников Таллинна — в столице средняя зарплата выросла с 1547 евро до 1637 евро в месяц, в Харьюмаа без учета Таллинна средняя зарплата снизилась с 1471 евро до 1400 евро.

В Вильяндимаа средняя зарплата снизилась с 1201 до 1188 евро в месяц, в Пярнумаа — с 1172 до 1147 евро, в Ляэнемаа — с 1274 до 1155 евро, в Рапламаа — с 1200 до 1199 евро.

В остальных уездах зафиксировали рост зарплат — так, в Ида-Вирумаа средняя зарплата выросла за год с 1147 до 1161 евро в месяц.

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