Агрессивный мужчина напал на полицейских, приехавших на вызов о домашнем насилии

Во вторник, 2 марта, примерно в 19 часов полиции поступило сообщение, что в Таллинне на улице Паду агрессивный нетрезвый 48-летний мужчина угрожает своей спутнице жизни, 54-летней женщине. Полиция всегда реагирует на вызовы о насилии в близких отношениях с полной серьезностью.

Лейтенант полиции патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила сказал, что по прибытию полиции на место происшествия мужчина находился во дворе дома, спустя какое-то время он стал вести себя агрессивно и угрожал ударить полицейских. Мужчина не подчинялся указаниям полицейских и напал на них, поэтому полицейским пришлось для защиты и

успокоения ситуации применить перечный газ. В это время на происшествие выехало еще три находившихся поблизости патруля.

”По первоначальной информации, в ходе потасовки, возникшей в ходе задержания, мужчине удалось схватить телескопическую дубинку с пояса одного из полицейских и ударить ею полицейского. Затем нарушитель напал с дубинкой и на второго полицейского, пришедшего на помощь коллеге. Для того, чтобы сдержать агрессивного мужчину, полицейские применили электрошокер”, — сказал Пярила.

Прибывший в это время полицейский патруль задержал мужчину. Скорая помощь доставила 24-летнего и 29-летнего полицейских в больницу, их жизнь вне опасности.

”Задача полицейских — обеспечивать безопасность всех людей. Eжедневно мы сталкиваемся с ситуациями, когда полицейские рискуют ради общей безопасности и защиты других людей своим здоровьем и жизнями. Мужчина, напавший на выполнявших служебные обязанности полицейских, был задержан. Человек, выбравший насилие как средство общения, сможет подумать над своим поступком в ходе уголовного делопроизводства. Желаю коллегам быстрого выздоровления", — сказал Пирко Пярила.

В отношении 48-летнего мужчины начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти.

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