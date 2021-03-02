03.03.2021, 00:40
ВИДЕО: "Химки" одолели "Реал", ЦСКА победил "Маккаби"
epa
Успешно выступили в 27-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российские клубы "Химки", "Зенит" и ЦСКА.
С ноября по февраль "Химки" потерпели в Евролиге 17 поражений подряд.
Неудачную серию подмосковный клуб прервал в домашнем поединке с испанским "Реалом" - 78:77 (45:38).
Действующий чемпион Евролиги ЦСКА победил в гостях израильский "Маккаби" - 84:80 (51:33).
Петербургский "Зенит" сломил после перерыва на родном паркете сопротивление германской "Альбы" - 87:71 (43:48).