02.03.2021, 22:08
ФОТО | Жителей Таллинна достали "весенние сюрпризы". В МуПо верят, что ситуация улучшится(55)
Foto: Irina Mägi
В столичную Муниципальную полицию поступают каждый день много жалоб на то, что экскременты домашних животных, которые "вплывают" из-под снега во время весенней оттепели, портят тротуары и зеленые зоны города, пишет Pealinn.
"Есть, конечно, и ответственные хозяева собак, которые убирают за своими любимцами, они, конечно, достойны похвалы. Я видел и такую ситуацию, когда один владелец собаки призвал к порядку другого, когда тот не убрался за своим питомцем. Будем надеяться, что культуры уборки будет год за годом улучшаться", — сказал главный инспектор МуПо района Хааберсти Талех Гусейнов.
МуПо еще раз напоминает, что согласно таллиннским Правилам содержания собак и кошек владелец обязан соблюдать санитарно-гигиенические требования, в том числе и убирать экскременты за своей собакой или кошкой.