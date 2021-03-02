Правительство вводит новые масштабные ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты

”Сегодня мы находимся в ситуации, когда снижения показателей распространения коронавируса невозможно достичь без дополнительных ограничений, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Принимая решение о введении дополнительных ограничений мы учитывали то обстоятельство, что заражение происходит особенно интенсивно в социально активных возрастных группах — среди людей работоспособного возраста и молодежи. Доступность медицинской помощи в Эстонии уже уменьшилась, и нагрузка на больницы приближается к критической черте. Наша цель в сложившейся ситуации — обеспечить работоспособность эстонской системы здравоохранения. Каждый должен нести ответственность за соблюдение ограничений, однако мы видим, что и надзор за этим также должен быть усилен. Ограничения наносят обществу большой ущерб во всех смыслах этого слова, поэтому всем нам необходимо немедленно до минимума сократить свои контакты”.