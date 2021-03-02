02.03.2021, 19:04
С 15 марта ученики выпускных классов смогут два раза в неделю учиться контактно(7)
Foto: Andres Putting
Правительство, сославшись на предложение научного совета, решило позволить ученикам 9-х и 12-х классов с 15 марта учиться контактно максимально два раза в неделю, пишет rus.err.
Как сообщила министр образования и науки Лийна Керсна, первые экзамены по иностранному языку пройдут уже в конце марта, письменный экзамен по эстонскому языку для гимназистов — 19 апреля, экзамен по эстонскому как неродному — тоже в апреле.
Выпускников основных школ уже в первой половине апреля ждут вступительные тесты в гимназию. Они в основном пройдут в онлайне.
По словам Керсна, те, кому предстоит сдавать экзамен по иностранному языку, уже сейчас могут ходить маленькими группами на консультации.
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