02.03.2021, 21:10
ВИДЕО: Массовая драка российских дзюдоистов и зрителей(13)
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Молодежный чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо в Каспийске был прерван из за массовой драки, в которой приняли участие болельщики, спортсмены и тренеры.
Побоище вспыхнуло по окончании схватки между дагестанским и североосетинским дзюдоистами. Победу в ней судьи отдали хозяину татами дагестанцу.
Сначавла подрались между собой на трибуне болельщики двух кавказских регионов. Конфликт быстро приобрел массовый характер. В драке приняли
участие дзюдоисты и тренеры.
Федерация дзюдо России и правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств массовой драки.