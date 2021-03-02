Начало сооружения 50-метрового бассейна в Ласнамяэ отложено на год

Первоначально сооружение спортивного объекта предполагалось начать осенью 2021 года, но из-за распространения коронавируса оно сдвигается на год.

"Срок окончания строительства переноситься не будет. 50-метровый бассейн олимпийских стандартов должен быть готов в 2025 году", - сказала ERR вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

Помимо 50-метрового бассейна олимпийских стандартов, в здании водноспортивного центра на улице Варраку будут построены 25-метровый тренировочный бассейн, трибуна для зрителей на 400 мест, а также универсальный спортивный зал для игровых видов спорта.

Новое спортивное сооружение будет построено рядом с ледовым холлом "Тондираба"