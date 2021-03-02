США ввели санкции за преследование Алексея Навального

В черный список попали как физические, так и юридические лица, говорится в заявлении. Данные меры были приняты в координации с ЕС.

В тот же день вступили в силу штрафные меры Европейского Союза в ответ на арест Алексея Навального. Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Для введения штрафных мер впервые был задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

Приговор Навальному

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.

Санкционный список по делу Навального можно найти здесь.

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