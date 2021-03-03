ВИДЕО: Контавейт победила экс-первую ракетку мира Кербер

Поединок Контавейт с 33-летней немкой продолжался 60 минут. Счет личных встреч стал 4:1 в пользу первой ракетки Эстонии.

На старте турнира Контавейт без проблем разобралась с американкой Дженнифер Брэди (WTA 13), которая недавно играла в финале Открытого чемпионата Австралии - 6:1, 6:2.

Выход в четвертьфинал турнира в Дохе гарантировал Контавейт 15 500 долларов призовых и 100 рейтинговых очков.

Соперницей эстонской теннисистки в следующем поединке будет двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (WTA 10). Чешская теннисистка в 1/8 финала победила россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA 41) - 6:1, 6:3.