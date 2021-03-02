02.03.2021, 14:54
Гражданин Швейцарии оштрафован в Нарве за нарушение пограничного режима
Foto: Argo Ingver
1 марта сотрудники Нарвского кордона Департамента полиции и погранохраны задержали гражданина Швейцарской Конфедерации, который нарушил пограничный режим.
В понедельник эстонские пограничники задержали гражданина Швейцарии 1994 года рождения, который двигался с плотины Кулгу в сторону острова Кренгольм, который находится в режимной зоне.
За нарушение пограничного режима на гражданина Швейцарии был наложен денежный штраф.