Канцелярия президента просит в порядке исключения вакцинировать Кальюлайд от коронавируса

Канцелярия отмечает, что визит носит важное политическое значение.

Канцелярия президента вместе с Министерством иностранных дел и Силами обороны планирует визит главы Эстонии в Исламскую Республику Афганистан, где президент планируется обсудить с руководством миссии НАТО и руководством Афганистана ситуацию в регионе, а также возможность продолжения миссии Сил обороны Эстонии. Об этом сообщил директор президентской канцелярии Тийт Рийсало в ответ на обращение вице-канцлера Министерства социальных дел Марис Йессе.

Согласно правилам, установленным на месте командованием миссии НАТО, визит возможен только в случае, если члены делегации за 14 дней до визита пройдут вакцинацию от коронавируса.

Визит запланирован на первую половину апреля.

"Принимая во внимание то, насколько важен визит с точки зрения внешней политики и политики безопасности Эстонии, просим вас в порядке исключения найти возможность начать курс вакцинации президента Эстонской Республики и членов сопровождающей ее делегации (четыре или пять человек), чтобы вакцинация была завершена к концу марта”, — написала канцелярия ходатайстве.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.