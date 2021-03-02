Нужны звезды Барселоны? Налетай!

Футзал, как и остальные виды спорта, культивируемые в «Барсе», стал заложником ситуации, и потому, несмотря на отличную работу менеджера Чуса Лаоса и главного тренера Андреу Пласа (у которых есть контракты до июня 2022 года), ситуация с футзальной командой зависла в воздухе. Хотя решения должны будут приниматься новым Советом, нельзя исключать продолжения сотрудничества с обоими специалистами – именно они в значительной степени ответственны за отличную серию титулов в последних трех сезонах, кульминацией которой стала победа в Лиге чемпионов, добытая 11 октября в «Палау Блауграна».

Экономическая ситуация, в которой находится клуб, и сомнения в полноценном сезоне из-за пандемии, обуславливают расставание с пятью игроками, контракт которых завершается 30 июня. Это голкипер Дидак Плана, защитник-вингер Айкардо, нападающий Даниэл Шираиши, «столбы» Леандро Эскердинья и Шимбинья.

Помимо Пласы, контракт еще на полтора года есть также у португальца Андре Коэлью (подписанного летом) и воспитанника молодежной команды Берната Повилля, контракты до 2023 года – у Адольфо, Хоселито и бразильцев Марсенио, Диего и Матеуса.

Самые продолжительные контракты (до 2024 года) у трех исполнителей – получившего травму капитана Серхио Лосано, лучшего игрока мира Феррао и вратаря Микеля Фейшаса.