Нужны звезды Барселоны? Налетай!
Футзал, как и остальные виды спорта, культивируемые в «Барсе», стал заложником ситуации, и потому, несмотря на отличную работу менеджера Чуса Лаоса и главного тренера Андреу Пласа (у которых есть контракты до июня 2022 года), ситуация с футзальной командой зависла в воздухе. Хотя решения должны будут приниматься новым Советом, нельзя исключать продолжения сотрудничества с обоими специалистами – именно они в значительной степени ответственны за отличную серию титулов в последних трех сезонах, кульминацией которой стала победа в Лиге чемпионов, добытая 11 октября в «Палау Блауграна».
Экономическая ситуация, в которой находится клуб, и сомнения в полноценном сезоне из-за пандемии, обуславливают расставание с пятью игроками, контракт которых завершается 30 июня. Это голкипер Дидак Плана, защитник-вингер Айкардо, нападающий Даниэл Шираиши, «столбы» Леандро Эскердинья и Шимбинья.
Помимо Пласы, контракт еще на полтора года есть также у португальца Андре Коэлью (подписанного летом) и воспитанника молодежной команды Берната Повилля, контракты до 2023 года – у Адольфо, Хоселито и бразильцев Марсенио, Диего и Матеуса.
Самые продолжительные контракты (до 2024 года) у трех исполнителей – получившего травму капитана Серхио Лосано, лучшего игрока мира Феррао и вратаря Микеля Фейшаса.
Новое правление должно подписать соглашение с бразильцем Пито, который не продлит контракт с «Мовистар Интер» и должен стать новым символом «Барсы». Сложнее ситуация с еще одним бразильцем Гадейей, ныне выступающим за «Кайрат» и аргентинцем Мати Росой, который недавно получил тяжелую травму в товарищеском матче Узбекистан – Аргентина.
Таким образом, участникам Балтийской Футзальной Лиги предоставляется уникальная возможность вступить в переговоры с легендами, чье мастерство поможет клубам гораздо увереннее чувствовать себя на внутренней и международной арене. По нашим сведениям, помимо небедных российских и португальских клубов, игроками каталонской команды-звезды уже сегодня интересуются менеджеры из Украины, Беларуси, Литвы и Латвии.
Срок окончания контрактов игроков «Барселоны»:
Дидак Плана - июнь 2021
Айкардо - июнь2021
Леандро Эскердинья - июнь 2021
Шимбинья – июнь 2021
Даниэл Шираиши - июнь 2021
Андреу Пласа (тренер) - июнь 2022
Андре Коэлью - июнь 2022
Бернат Повиль - июнь 2022
Адольфо - июнь 2023
Диего - июнь 2023
Марсенио - июнь 2023
Матеус - июнь 2023
Хоселито - июнь 2023
Серхио Лосано - июнь 2024
Феррао - июнь 2024