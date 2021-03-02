Эстонская православная церковь: вакцинация — процесс добровольный

”Мы соблюдаем нейтралитет. Каждый человек сам в праве решать, хочет он вакцинироваться или нет”, — сказал RusDelfi представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата, член Синода Сергей Мянник.

По его словам, Эстонская православная церковь не встает на какую либо сторону, так как вопрос сложный. ”Мы не говорим, что всех нужно вакцинировать или наоборот, нужно запретить вакцинацию. К этому вопросу нужно подходить индивидуально, нужно учитывать все риски, понимать, что грозит человеку, а что нет”.

Сергей считает правильным, что работающие на ”первой линии” получили вакцину раньше — учителя, врачи, полицейские. Поэтому, возможно, нужно больше уделять внимание тем, кто часто контактирует с людьми, а не сидит дома, как многие пенсионеры.

По его словам, в церковь пока что не приходило письмо от Департамента здоровья о вакцинации священнослужителей. Сам Сергей еще не привился.

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