02.03.2021, 12:46
ВИДЕО | Приехавшие тушить пожар спасатели обнаружили, что в квартире просто идет ремонт(6)
Сегодня в первой половине дня спасателям поступило сообщение о том, что в центре Таллинна в многоквартирном доме произошел пожар. По прибытии на место выяснилось, что в квартире просто делали ремонт.
Звонивший сообщил, что из окна дома на Нарва мнт идет дым, на что спасатели отреагировали соответствующими силами. Однако, приехав на место, они обнаружили, что никакого пожара нет, а в окне виднелась строительная пыль, которую можно было легко принять за дым.
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