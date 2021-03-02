Касса по безработице снова будет выдавать пособие на выплату зарплаты, но на этот раз на счет предприятия, а не работника

Председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон объяснил, что первы вариант обойдется примерно в 20 млн евро и пособие будет предоставлено на один месяц узкому кругу предприятий в сферах, которые напрямую затрагивают ограничения, как туризм, общепит и т.д. С выплатой пособия за второй месяц Кассе по безработице уже должно помочь государство.

Второй альтернативный вариант, по словам Петерсона, обошелся бы более чем в 50 млн евро, но позволил бы помочь более широкому кругу предприятий и их работникам. Однако для этого правительству нужно найти деньги в дополнительном бюджете. Смогут ли партии в правительстве договориться об этом — отдельный вопрос.

Более детальный подробности возможных схем Петерсон не сообщил и лишь добавил, что и в этот раз пособие должно быть связано с падением оборота предприятия и определенным объемом собственного вклада, то есть предприятие тоже должно вложиться в выплату зарплаты работникам.

Изменится и то, что в этот раз пособие будет поступать не напрямую на счет работника, в сначала на счет предприятия и уже оттуда деньги пойдут работнику.

Первичную оценку предложениям Кассы по безработицы правительство должно дать уже сегодня.