ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Напавшая вчера на детей женщина ранее закон не нарушала. Ее мотивы пока неясны

Восьмилетний и десятилетний ребенок, ставшие вчера жертвами нападения, ходят в первый и четвертый классы Выхмаской школы. ”Духовник объяснит детям простыми словами, что случилось с их одноклассниками,”, — сообщил старейшина волости Пыхья-Сакала Яанус Рахула. Он добавил, что сейчас социальный отдел волости обсуждает, надо ли оказывать помощь ученикам других классов или другим жителям города.

Кроме того, волость откроет кризисную линию, которая пока будет работать два дня. В приоритете — оказание психологической помощи тем, кто имеет непосредственное отношение к инциденту. ”В настоящее время мы работаем над тем, чтобы выяснить, кому нужна помощь”, — сказал старейшина.

По словам Рахула, пока неясно, встречались ли дети ранее с напавшей на них женщиной. ”Поскольку это большой многоквартирный дом, то пока информации о том, встречались ли они раньше, нет”, — сказал он. Поскольку у женщины ранее наблюдались психологические проблемы и она получала лечение, по его мнению, мотив преступления может крыться в этом. При этом Рахула подчеркнул, что настоящую причину выявит все же экспертиза.

Как сообщила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа, мотивы женщины пока устанавливаются, определенная ясность должна наступить после ее допроса. ”Но уже сейчас можно сказать, что раннее женщина закон не нарушала ни в одной волости. Что стало причиной вчерашнего трагического инцидента, помогут выяснить показания свидетелей и пояснения самой женщины, совершившей данное деяние. В этом уголовном деле, безусловно, необходимо назначить психиатрическую экспертизу, которая может пролить свет на причины поведения женщины”, — сказала Талимаа.

Завтра прокуратура ходатайствует у суда о заключении женщины под стражу. Полиция продолжает сбор доказательств и опрос причастных.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.