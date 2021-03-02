02.03.2021, 12:10
ВОЗ: победить коронавирус в этом году не удастся(19)
Тем не менее, один из руководителей организации Майкл Райан заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире, вероятно, станет более управляемой. Однако это зависит от того, насколько эффективно удастся снизить потребность в госпитализации инфицированных и уровень смертности.
Как отмечает Райан, глобальные показатели заражаемости снова начали расти после нескольких недель спада. Сейчас приоритет ВОЗ — свести распространение коронавируса к минимуму, чтобы уменьшить заболеваемость людей и предотвратить появление новых штаммов вируса.