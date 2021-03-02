В Табасалу строится торговый центр, где расположится магазин Selver

Общественный центр площадью порядка 13 000 квадратных метров с уличным рынком создаст новую перспективу всему району. Кроме различных офисных площадей и пунктов услуг, вместе с новым трехэтажным центром также будет построен уличный рынок, ориентированный на малых производителей, и гастрономическая улица, которая порадует клиентов богатством вкусов.

”Табасалу быстро растет и развивается, поэтому здесь найдется и место, и спрос на всё то, к чему мы уже привыкли в центре Таллинна, Каламая и Теллискиви. Selver станет органичной частью той синергии, которая возникнет от сочетания строящейся в современном общественном центре гастрономической улицы с ее разнообразием вкусов и уличного рынка, на котором будет представлена продукция отечественных малых производителей. Жители Табасалу уже давно хотели, чтобы у них появился именно Selver, и мы с огромной радостью наконец-то выполним их желание”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

По словам Рейго Рандметса — исполнительного директора и партнера застройщика табасалуского центра Reterra Estate OÜ — главная цель застройщика состоит в том, чтобы предложить 15 000 местных жителей и всем проезжающим мимо возможность с комфортом потреблять качественные необходимые услуги недалеко от дома.

”Площадка рядом с Клоогаским шоссе, которую местные жители называют ”арбузной” или ”еловой”, подходит для этого просто идеально. В центре Табасалу появится не просто очередной торговый центр — мы смотрим на это шире. Мы создадим активный и современный местный центр притяжения, куда можно будет прийти с семьей за разнообразными услугами: начиная от парикмахерской с аптекой и заканчивая оздоровительными и спортивными услугами. На рынке можно будет купить свежие местные продукты, а офисные площади создадут новые рабочие места”, — сказал Рейго Рандметс.

Здание энергоэффективности класса ”А” и направленная на местных жителей концепция вдохнут в центр Табасалу новую жизнь.