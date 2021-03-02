Как получить оргазм через оральный секс - учение нейроученых

По данным исследований, лишь 55 % мужчин и 43 % женщин считают свою сексуальную жизнь отличной. 18 % мужчин и 16 % женщин считают, что страсть между ними - так и этак и остальные 27 % мужчин и 41 % женщин считают, что могла бы быть намного лучше. Ситуация среди женщин плачевнее чем среди мужчин.

Значима проблема расщелины оргазма. Секс-терапевтам приходится часто отвечать на вопросы пар, как сохранить страсть в своих отношениях? Возраст и рутина влияют на страсть как яд на муху. Поддержание страсти требует усилий обеих. Это работа и сама по себе не происходит. К счастью, женщинам более свойственна удовлетворенность своей половой жизнью, если они находятся в постоянных отношениях против поиска случайного секса. Оральный секс - это великолепная возможность сдобрить свои отношения и предложить обеим партнерам новые наслаждения. Ученые доказали, что чем чаще пары вступают в сексуальную связь, тем больше вероятность длительных счастливых отношений. Счастливые отношения - это когда люди друг другу нравятся и отношения между ними хорошие. Пары, которые из-за стремительного жизненного темпа и по отговорке детей забывают о своей половой жизни, уже вскоре столкнутся с ростом напряжений.

Мужчины любят оральный секс. Женщины лишь учатся этим наслаждаться, а мужчины правильно им это предлагать. Оральный секс - это великолепная возможность придать постельной жизни пикантности и возможность выйти из обыденной рутины миссионера. Никто из нас не хочет ощущать, что живем будто во временной капсуле, где каждый последующий день, это повтор предыдущего. Это действует и в отношении спального меню.