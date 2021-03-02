Как получить оргазм через оральный секс - учение нейроученых
По данным исследований, лишь 55 % мужчин и 43 % женщин считают свою сексуальную жизнь отличной. 18 % мужчин и 16 % женщин считают, что страсть между ними - так и этак и остальные 27 % мужчин и 41 % женщин считают, что могла бы быть намного лучше. Ситуация среди женщин плачевнее чем среди мужчин.
Значима проблема расщелины оргазма. Секс-терапевтам приходится часто отвечать на вопросы пар, как сохранить страсть в своих отношениях? Возраст и рутина влияют на страсть как яд на муху. Поддержание страсти требует усилий обеих. Это работа и сама по себе не происходит. К счастью, женщинам более свойственна удовлетворенность своей половой жизнью, если они находятся в постоянных отношениях против поиска случайного секса. Оральный секс - это великолепная возможность сдобрить свои отношения и предложить обеим партнерам новые наслаждения. Ученые доказали, что чем чаще пары вступают в сексуальную связь, тем больше вероятность длительных счастливых отношений. Счастливые отношения - это когда люди друг другу нравятся и отношения между ними хорошие. Пары, которые из-за стремительного жизненного темпа и по отговорке детей забывают о своей половой жизни, уже вскоре столкнутся с ростом напряжений.
Мужчины любят оральный секс. Женщины лишь учатся этим наслаждаться, а мужчины правильно им это предлагать. Оральный секс - это великолепная возможность придать постельной жизни пикантности и возможность выйти из обыденной рутины миссионера. Никто из нас не хочет ощущать, что живем будто во временной капсуле, где каждый последующий день, это повтор предыдущего. Это действует и в отношении спального меню.
По данным исследований в Америке 30 % женщин были в каком-либо сексуальном контакте с другой женщиной и главная причина в открытии новых земель, это предпосылка и ожидание, что другая женщина знает, как лучше и мощнее доставить наслаждение. В действительности же это не совсем так, так как большая часть женщин начинают ощущать свое тело уже после тридцати лет, а сексуальные эксперименты с другой женщиной приходят скорее на подростковый возраст или на начало двадцатилетнего возраста.
Начнем с того, что изучим эрогенные точки женщины - их целых 31. Знаешь ли ты, где находятся точки наслаждения тебя самого или твоей любимой? Это же не так, что нажмешь на правильную кнопку и любимая тут же запускается. Но в порыве страсти ласкание нужных мест крайне приятно и физиологически женщина как заводная игрушка, которая чем больше ее заводишь, тем интенсивнее работает.
31 эрогенная зона женщин
Для любителя орального секса важно найти все ее точки наслаждений. Мужчины, отнеситесь к этому как к открытию новых земель. Кто ищет, тот найдет. Любимая и сама вероятно не знает, какие места от ласк руками и губами будут содрогаться от наслаждения. Но одна зона чувствительнее других - это клитор. Начни оральный секс ласками всего тела и добавь сенсуальности массажным маслом. Целуй все 31 точек любимой и наблюдай за кульминацией возбуждения. Точки, которые никак не реагируют, можно на первое время из меню исключить. Важно найти подходящий для вас т.н. путь наслаждений на ваших телах. Женщина по своей сути более закомплексована чем мужчина и для доведения до оргазма нуждается в психологическом возбуждении.
Намек женщинам: о наслаждении четко указывайте либо в вербальном стиле: да, именно там, мммм, сильнее, быстрее, медленнее, нежнее, либо своим телом. Работа - это всегда из материала заказчика, а молчаливая монашка убьет на корню даже самую сильную страсть и энтузиазм. Клитор - это как вишенка на торте орального секса и до его стимулирования следует сложить основу торта. Начать сразу же рьяно с клитора, может ввести и как правило вводит мышцы женщины в напряжение.
Начнем с изучения анатомии клитора
Желтая точечка на картинке показывает место расположения клитора. Клитор имеет 8000 нервов, это больше, чем в каком-либо другом месте в теле женщины. 75 % женщин достигают оргазма именно на клиторе.
Клитор прикрыт т.н. крайней плотью, оттянув которую наружу выходит фокус наслаждений. Но нервы наслаждений клитора находятся повсюду вокруг внешней части влагалища и доходят до г-точки. Поэтому многие женщины получают от стимуляции клитора мощнейший оргазм.
Мастурбирующие женщины наделены большими оргазмами. Преимущество их в том, что они уже знают точки наслаждений своего тела. Мастурбация с продуктами садоводства не рекомендуется. Большее наслаждение можно получить вибраторами, которые дополнительно гигиеническому элементу вибрируют и посасывают точно в нужном месте.
Любимая секс-игрушка женщин в Черной Пантере и одна из самых продаваемых в мире
Женщина, расслабь свои мышцы во время приступа страсти
Женщины склонны в погоне за оргазмом подсознательно напрягать свои мышцы (лицо, ноги, язык, спина и т.д.). В напряженных мышцах кровоток затруднен. Определенное мышечное напряжение - это хорошо, но излишнее напряжение препятствует прорыву волн оргазма. Женщины должны расслаблением мышц управлять сознательно. Первое путешествие по тропам орального секса может показаться чем-то похожим на теннисную тренировку, где наслаждение затеняет излишнее обдумывание. Но опыт приходит с тренировкой и с чего-то же нужно начать. Телу женщины позволяет расслабиться ритмичное покачивание тазового дна, что способствует кровоснабжению гениталий. Но все это следует делать так, чтобы не помешать действиям мужчины и найти общий ритм.
Вагинальные шарики, вагинальные шарики, вагинальные шарики - они действительно работают
При покупке недвижимости из всех аспектов один самый главный - месторасположение, месторасположение и еще раз месторасположение. Основой способности и интенсивности оргазмов у женщины - это подтянутые мышцы влагалища. Поднятие тонуса мышц тазового дна вагинальными шариками и его положительное воздействие на оргазмы научно доказано. Каждая женщина, уважающая свою сексуальную жизнь, должна эти вагинальные шарики иметь в своем ящике озорства. Вагинальные шарики - это не эротические изделия, это натуральный продукт. Дополнительный бонус от тренировок с вагинальными шариками - это то, что любимая в старости не станет мочой пахнущей пенсионеркой.
Не гонись за оргазмом и дай ему его найти
Клише с глубоким подтекстом. Оргазм не должен быть самоцелью. Следует осознать, что для получения оргазма рукой или языком стимулируя, потребуется минут 20-40. А иногда и дольше. А вот наслаждение от этого будет ощущаться в течение всей стимуляции. За такой длительный срок могут в голове созреть разные практические мысли: вывесила ли я белье, а неудобно ли ему случаем, а достигну ли я вообще оргазма? Важно уловить момент и не запнуться на проблеме, наступит ли вообще оргазм? Сосредоточься на наслаждение, а не на конечный результат.
Если этих 20-40 минут в повседневной жизни для орального секса взять неоткуда, в этом помогут секс-игрушки. А именно - для кульминации стимулирования клитора секс-игрушками уйдет лишь несколько минут, так как по дизайну они глубоко и точно в нужном для этого месте стимулируют нервы наслаждения. Секс-игрушки знают, где находится клитор и что с ним нужно делать.
Найди в ящике озорства е-магазина лучшие шалости для себя и своей любимой и доверься мнению большинства .
Отправляем дискретно упакованными, без указаний на содержимое посылки или источники.
Озорных наслаждений!
Твоя,
Черная Пантера