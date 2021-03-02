Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1113 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 799 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 621 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 51, на Сааремаа — 49, в Тартумаа — 42, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Вильяндимаа — 25, в Рапламаа — 22, в Ярвамаа и Ляэнемаа — по 20 новых положительных тестов. В Пярнумаа прибавилось 11, в Йыгевамаа — девять, в Валгамаа и Вырумаа — по шесть, на Хийумаа — три и в Пылвамаа — два новых случая заражения. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1072,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 16,1%.

По состоянию на утро 2 марта в больницах находится 565 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 47 пациентов, из которых на управляемом дыхании 27 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 82. Домой выписали 50 человек, 20 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло семь зараженных коронавирусом — 91-летняя женщина, 88-летний мужчина, 85-летняя женщина, 82-летний мужчина, 75-летняя женщина, 63-летний мужчина и 61-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 605 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 3 660 историй болезни COVID-19 с 3 518 пациентами.

По состоянию на 2 марта выздоровел 50 351 человек. Из них история болезни 35 042 человек (69,6%) завершена, у 15 309 человек (30,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено 946 144 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 67 739 (7,2% от общего количества тестов).