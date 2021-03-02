МуПо будет следить за использованием масок в таллиннском общественном транспорте

По словам руководителя Таллиннского департамента муниципальной полиции Айвара Тоомпере, это инициатива города.

”Число инфицированных коронавирусной инфекцией людей растет с удручающей скоростью, в Таллинне показатели самые высокие. Ситуация серьезная, и мы вносим свой вклад в противодействие распространению инфекции, — сказал Тоомпере. — В СМИ много говорится о важности ношения маски, однако порой помогает именно непосредственное общение и разъяснительная работа. Именно этим мы будем заниматься в ходе своей кампании”.

Сегодня за ношением масок будут следить преимущественно в пересекающем центр города общественном транспорте. В фокусе — остановки общественного транспорта на площади Вабадузе, возле ТЦ ”Кристийне” и Балтийского вокзала, а также автобусный терминал Viru keskus. В последующие дни служащих МуПо можно будет повстречать в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и других районах города — как в автобусах, так и в трамваях и троллейбусах. В ходе кампании планируется оказывать минимальное влияние на график движения общественного транспорта.

”Надеемся, что кампания по раздаче масок достигнет цели. Пожалуйста, носите маски и дезинфицируйте руки, поскольку на данный момент это единственный способ защитить себя, близких и сограждан. Все мы должны придерживаться установленных требований и рекомендаций — только лишь сообща мы сможем ограничить распространение вируса. Чрезвычайно важен вклад каждого из нас”, — добавил Тоомпере.

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