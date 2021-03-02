В Таллинне в авариях пострадали два пешехода

Одна авария произошла в 20:55 возле Сыпрузе пст 179, где легковой автомобиль Honda HR-V под управлением 56-летней женщины при совершении правого поворота сбил 33-летнего мужчину на велосипеде, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Другая авария произошла в 19:07 возле Виадукти, 42а в Таллинне, где легковой автомобиль 318 под управлением 28-летнего мужчины, выезжая из ворот с огороженной территории, сбил 63-летнюю женщину, которая шла возле этих ворот. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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