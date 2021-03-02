Эстония направила запрос на ускорение поставок вакцины Pfizer

В своем письме министр указал на то обстоятельство, что компания Pfizer запустила новые производственные мощности, в связи с чем Эстония могла бы получить заранее заказанные объемы вакцины быстрее, сообщает RusERR.

"Я отметил, что вакцинация началась быстрым темпом, [но] выросла и потребность в госпитализации [больных с COVID-19]. В целях смягчения кризиса вакцина очень нужна для защиты пожилой группы риска", — сказал Кийк ERR.

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