Жеребьевка матчей 1/4 финала Кубка Эстонии. "Левадии" сильно повезло

В новом еврокубковом сезоне, старт которого запланирован летом, эстонский футбол будет представлен тремя клубами. "Флора" выступит в Лиге чемпионов, а серебряный призер "Пайде" - в новом еврокубковом турнире Лиге конференций.

Удачный жребий для "Левадии"

В этом же турнире выступит еще один представитель эстонского футбола, который станет известен по итогам Кубка Эстонии. Если почетный трофей завоюет чемпион страны "Флора", то право выступлений на международной арене получит бронзовый призер "Левадия".

Бело-зеленым, кстати, повезло с жеребьевкой на четвертьфинальной стадии Кубка Эстонии - им в соперники достался представитель первой лиги "Маарду".

Кубок Эстонии - 1/4 финала

9 марта (вторник)

20:00 Флора (Таллинн) - Таммека (Тарту)

10 марта (среда)

19:00 Левадия (Таллинн) - Маарду

19:00 Транс (Нарва) - Калев (Таллинн)

11 марта (четверг)

20:00 Калью (Нымме) - Тулевик (Вильянди)

Кому достанется Суперкубок?

Футбольный сезон в Эстонии стартует 5 марта подинком за Суперкубок, в котором "Флора" померится силами с "Пайде".

Первый тур чемпионата страны - он пройдет по усеченной программе - будет сыгран 6-9 марта. В матче открытия "Калью" должен был принимать вильяндиский "Тулевик", но из положительного теста на коронавирусную инфенцию у игрока вильяндисцев поединок перенесен. Поэтому стартовый поединок "Премиум-лиги" состоится в Тарту, где "Таммека" будет принимать нарвский "Транс".