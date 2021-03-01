01.03.2021, 17:30
Несколько работников столичного Järve Selver заболели COVID-19. Больные есть и в других магазинах сети(5)
Priit Simson
Как сообщил руководитель по коммуникациям торговой сети Selver Риво Вески, инфицированными оказались работники в нескольких магазинах Selver. Больше всего их в таллиннском Järve Selver. Причина - нарушение работниками правил безопасности.
Все заболевшие, а также находившиеся с ними в близком контакте, отправлены домой.
По словам Вески, инфицирование произошло в основном по причине невыполнения работниками правил безопасности, например, нахождение в комнате отдыха в количестве нескольких человек.
Представитель сети добавил, что правила предусматривают, что в помещении для отдыха люди могут находиться только рассредоточенно и строго определенное время.
Вески отметил, что в магазинах Selver достаточно работников, чтобы заменить при необходимости заболевших или находящихся на самоизоляции.
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