Несколько работников столичного Järve Selver заболели COVID-19. Больные есть и в других магазинах сети

Все заболевшие, а также находившиеся с ними в близком контакте, отправлены домой.

По словам Вески, инфицирование произошло в основном по причине невыполнения работниками правил безопасности, например, нахождение в комнате отдыха в количестве нескольких человек.

Представитель сети добавил, что правила предусматривают, что в помещении для отдыха люди могут находиться только рассредоточенно и строго определенное время.

Вески отметил, что в магазинах Selver достаточно работников, чтобы заменить при необходимости заболевших или находящихся на самоизоляции.

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