"Нас как бы подселяют в голову к старику, который страдает деменцией": новая кинорецензия от блогера RusDelfi
Многие вещи в жизни происходят дуплетом. То ты не встречаешь новых интересных людей годами, а потом за одну неделю встречаешь сразу двоих. Родственники умирают по двое с небольшим промежутком друг между другом. Читаемые книги как будто вторят одна другой. Влюблённости приходят парами. Даже неожиданные денежные поступления.
Последний фильм, который мы обсуждали в ”Киноптикуме”, был про деменцию. Фильм ”Отец” Флориана Целлера, по его же собственной пьесе, кстати говоря — тоже про деменцию. Это взгляд на проблему с другой стороны, сквозь другую, как модно говорить, оптику и другими художественными средствами, отчего, понятно, результат получается на выходе другой. Героя Стэнли Туччи из ”Суперновы” — жалко. При наблюдении за героем блистательного, феноменального, невозможного Энтони Хопкинса в ”Отце” (критики напропалую вангуют ему за эту роль ”Оскар”, и я не удивлюсь, если критики будут правы) чувство, которое охватывает, скорее, ближе к ужасу. К чёрному беспросветному ужасу, такому, который может устроить исключительно сама жизнь, и который круче любого фильма жанра ”хоррор”.
Нас как бы временно подселяют в голову к старику-персонажу Хопкинса, который этой самой деменцией страдает. У него она не в начальной стадии, как у персонажа Стэнли Туччи в ”Супернове”, а во вполне себе уже развитой форме. То, что творится в этой голове, не поддаётся никакой фиксации, никакому устойчивому существованию, никакому определению. Всё зыбко, всё течёт и перетекает одно в другое, собственная родная дочь меняет лица, места проживания и мужей, как в киномонтаже, привычные вещи, за которые цепляется угасающий ум в отчаянной попытке хоть как-то зацепиться за ускользающую реальность, меняют места, формы и суть существования. Смерти, правда, нет (и это хорошие новости), потому что информация о гибели младшей дочери в мозгу не удерживается и в итоге она просто куда-то вышла, просто почему-то не показывается отцу на глаза, но (на этом хорошие новости заканчиваются) нет и жизни — потому что нет решительно, решительно ничего, за что можно было бы ухватиться, и что не приняло бы в самый решающий момент форму жены, шляпы, саксофона, чего угодно, лишь бы выскользнуть из рук и запутать старика ещё больше.
Я не знаю (и не хочу узнавать), так ли оно всё на самом деле происходит при деменции, как описывает Флориан Целлер — но выглядит убедительно и похоже. Персонаж Хопкинса ни разу не выныривает к одному и тому же берегу, к одной и той же реальности, всякий раз болезнь преподносит ему сюрпризы. Поневоле становится понятой параноидальность таких стариков, становятся все обвинения, выдвигаемые ими близким — в желании обокрасть, отравить или иным образом сжить со света.
Фильм ”Отец” — лишнее подтверждение того, что самые страшные игры, которые только возможны с человеческой психикой, это те, в которые с нами играет наш собственный организм. И в то же время он заставляет поневоле задуматься о подлинных возможностях человеческого мозга. Ведь раз он может выделывать с нами такое, что даже многоумному Дэвиду Линчу не всегда под силу, то на что же он окажется способен, если его энергию каким-то образом прикрутить к мирным целям? И, кстати, случай Флориана Целлера тому лишний пример — если можно добиваться таких инсайтов, то человечеству ещё развиваться и развиваться.
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