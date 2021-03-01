Полиция обжалует аннулирование штрафа Айвару Мяэ за сексуальные домогательства

Штраф был назначен Мяэ в рамках производства о проступке и составлял 400 евро.

В ходе следствия полиция сочла, что действия Маяэ были совершены против воли потерпевшей и что в результате этих действий было унижено человеческое достоинство потерпевшей.

Начальник следственного отдела Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко сообщила Delfi, что Департамент полиции и погранохраны обжалует решение суда в Государственном суде и от дальнейших комментариев воздержалась.

Напомним, что летом несколько работников оперы Estonia сообщили газете Eesti Ekspress, что Мяэ их унижал, в том числе и сексуально. В августе Мяэ ушел со своего поста и получил компенсацию в размере свыше 44 000 евро.