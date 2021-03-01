Ида-Талиннская больница открыла третье отделение для больных COVID-19. Плановое лечение пришлось сильно сократить

Открытие нового отделения, однако, означает нехватку персонала и сокращение планового лечения.

Новое отделение расположилось на территории ортопедического отделения здания на улице Рави, в результате чего количество койко-мест для больных коронавирусом увеличилось на 26 до 114.

Больница сообщает, что плановое лечение в сфере хирургии и внутренней медицины сильно сокращено. Глазная клиника и центр неотложной медицины продолжают в обычном режиме.

Ранее на пресс-конференции министр здоровья и труда Танель Кийк заявил, что ситуация критическая и совсем скоро мы столкнемся с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом.

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