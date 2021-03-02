Экстрасенс воспользовалась беспомощным состоянием позвонившего ей человека и ”развела” его на 2 500 евро

Представитель Департамента защиты прав потребителя и технического надзора связался с экстрасенсом и объяснил, что состояние здоровья звонившего не позволяет тому осознать суть сервиса и формирования оплаты и попросил отменить или уменьшить счет. Экстрасенс Ангела Авдеева отказалась, сославшись на то, что опекун должен нести материальную ответственность за больного. Также она отметила, что разговор с потребителем носил терапевтический и оздоровительный характер.

Комиссия по потребительским спорам установила, что услуга, согласно рекламе, представляла собой предсказание. Поставщик услуги нарушил закон, не сообщив потребителю, что занимается только предсказаниями и не является работником сферы здравоохранения и не может предоставлять потребителя терапевтическую помощь и обещать скорейшее выздоровление.

Комиссия отметила, что экстрасенс подтвердила, что при оказании услуги понимала, что у звонившего наблюдаются проблемы со здоровьем, но, несмотря на отсутствие медицинской квалификации, продолжила, как сама это определила, терапевтическую беседу, пообещав в случае повторной беседы быстрое выздоровление. Вместо того, чтобы прекратить разговор, она сознательно сделала все от себя зависящее, чтобы разговор продолжался как можно дольше, поскольку это было ей экономически выгодно.

Комиссия не сомневается в том, что в ходе беседы экстрасенс понимала, что у звонящего нет средств на оплату столь большого счета. Она сознательно нанесла потребителю урон, надеясь, что его родственники рано или поздно покроют его. Такие действия противоречат добрым традициям, поэтому, по мнению комиссии, заключенный договор является недействительным.

Комиссия постановила удовлетворить заявление потребителя. Если стороны не согласны с этим решением, они могут обратиться в уездный суд.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.