В Финляндии задушившая ребенка женщина получила десять лет тюрьмы за преднамеренное убийство

Женщина задушила своего полуторалетнего ребенка ранним утром после того, как отец ребенка отправился на работу. Согласно суду, женщина приняла окончательное решение об убийстве ребенка накануне вечером.

– Никакого понятного мотива для совершения убийства в ходе следствия обнаружено не было. Никакие вынужденные обстоятельства или ссоры в семье не были связаны с ребенком, — заявляет прокуратура.

Женщина сама позвонила в службу спасения и сообщила, что убила своего ребенка. Скорая помощь прибыла на место за 10 минут, женщина встретила их у дверей и еще раз рассказала о случившемся.

Женщина обдумывала убийство в течение нескольких дней

Согласно прокурору, женщина несколько дней вынашивала замысел убийства. Окончательное решение она приняла 28 апреля, за день до совершения преступления.

Оставшись наедине с ребенком 29 апреля, женщина принесла из кухни пластиковый пакет, надела его на голову ребенка и задушила его.

Согласно обвинению, преступление было совершенно с предварительным умыслом и являлось особо жестоким, поскольку объектом стал беззащитный ребенок, который не способен был защищаться.

С убийством не связаны третьи лица или использование алкоголя и наркотиков.